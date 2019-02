Rum-forskere blev blæst bagover

Saturns ikoniske ringe er med sikkerhed markant yngre end selve gasgiganten. Ringene er i omegnen af 100 millioner år gamle, måske lidt yngre, og blev altså formentlig dannet, mens dinosaurerne stadig levede på Jorden. Det skriver Videnskab.dk.

Opdagelsen bygger på analyser af de allersidste data, som rumsonden Cassini sendte hjem til Jorden, inden den fløj i døden 15. september 2017.

I mange år var den udbredte videnskabelige antagelse, at ringene var lige så gamle som planeten, men der kan nu ikke længere herske tvivl om, at de i virkeligheden blev dannet senere, siger professor John Leif Jørgensen fra Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU Space.

- Ingen kan komme med en fornuftig forklaring på, hvordan ringene er blevet til, men de er ikke kommet samtidig med planeten, det er stensikkert, siger John Leif Jørgensen til Videnskab.dk.

Han har ikke deltaget i det nye studie, men har læst det og er begejstret for arbejdet.

Det umiddelbart mest opsigtsvækkende resultat af det nye studie er, at Saturns ringe formentlig er omkring 100 millioner år gamle, men kan være så "unge" som 10 millioner år.

Saturn er en gasgigant med en radius på omkring 60.000 kilometer, og den består hovedsageligt af hydrogen og helium, ligesom Solen og Saturns søsterplanet Jupiter.

Selv om flere videnskabelige undersøgelser har indikeret, at ringene formentlig blev dannet senere end selve planeten, har en del forskere alligevel haft svært ved at tro på det.

En af dem var Burkhard Militzer, som studerer gasplaneter ved University of California, Berkeley, og er en af forfatterne på det nye studie.

- Jeg troede, at ringene var lige så gamle som planeten. Det er bare sådan noget, man samler op på et tidspunkt og aldrig stiller spørgsmålstegn ved. Men nu har vi solide beviser for, at det ikke er tilfældet, siger Burkhard Militzer til Videnskab.dk.

Cassinis sidste, tætte omløb om Saturn, afslører blandt andet, at de vinde, man længe har kunnet se på planetens overflade, faktisk går ekstremt langt ind i gasgiganten, omkring 9000 kilometer. Det er en virkelig overraskende opdagelse, fortæller John Leif Jørgensen.

- Vi blev blæst bagover. Der var noget, der fuldstændig manglede i vores modeller. Vi havde forventet, at den skulle ligne Jupiter, og det gjorde den bare slet ikke, siger han.

Ifølge en anden dansk forsker, som ikke har deltaget i det nye studie, er det "rigtig, rigtig spændende" at blive klogere på, hvordan Saturn er sat sammen. Herunder at blive klogere på, hvornår ringene kom til.

- Når vi kigger på andre planeter andre steder i universet, har vi nok haft en tendens til at tænke, om de også skal have ringe, for det har vi været vant til, at Saturn har. Men det er jo tilfældigt det, vi ser, fordi det er nu, vi lever, siger Hans Kjeldsen, som er professor på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.