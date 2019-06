I anledning af Dannebrogs 800-års-fødselsdag i dag, 15. juni, er Bagsiden omdøbt til Flagsiden. I en innovativ disruptionsrus har vi indbudt en række institutioner og myndigheder til at gentænke Dannebrog og give deres bud på et moderne og tidløst redesign af vort lands nationalflag. Tillykke med fødselsdagen. Go, Dannebro'.