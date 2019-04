Quiz: Test dig selv - kan du de fynske forbindelser i den danske filmskat?

I "Vagabonderne fra Bakkegaarden" fra 1958 spillede Ghita Nørby en ung gårdmandsdatter. Her er hun fotograferet sammen med en syngende gris under optagelserne til filmen. Du ved muligvis, at Ghita Nørbys karakter i filmen hed Hanne. Men ved du også hvilken odenseansk forstad, hun har boet i? Foto: Ritzau Scanpix