Pynt op med kravleskjalden Kim

Kendisnisser: - I har jo en serie med "gammelheder" på Bagsiden. Ganske vist er det som regel tekster, I bringer, men jeg fandt lige et gammelt udklip af Kim Larsen som kravlenisse. Det billede kunne egentlig godt bringes igen, og netop i år var det jo ganske aktuelt, skriver Niels Hansen, Odense.

Det har han ganske ret i, men tænk sig, at nogen har gemt en af de kendiskravlenisser, vi bragte i den fælles fynske søndagsavis, Morgenposten, helt tilbage i december 1995.

Kravleskjalden blev tegnet af den legendariske bladtegner Hjørdis Plato som en lille julehilsen til læserne. Sangeren var blevet fynbo og havde det år dannet sit nye band, Kjukken.

Men han var ikke den eneste kendisnisse. Hjørdis Plato havde tegnet en hel avisside (og de var dobbelt så store dengang) med kravlenisse-udgaver af kendte, der havde gjort sig bemærket i løbet af året. Blandt andre prinsesse Alexandra, der lige var blevet gift med prins Joachim.

Vi ved ikke, om Kim Larsen sidder et eller andet sted deroppe og følger med i danskerens store interesse for man ... men hvis du klipper ham ud her fra siden, kan han da følge med i, hvad der sker hjemme i situen. /hafa