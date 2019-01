Banjul: Bagsiden mindes, at nu afdøde Farum-borgmester Peter Brixtofte i sin tid vakte stor opsigt ved at sende kommunens pensionister på chartertur til sydens sol. Tilsyneladende er idéen taget op igen: - Under en ferie i Gambia for nylig stødte vi på denne varevogn fra slagtermesteren i Hou i Gambias hovedstad Banjul. Det må da siges at være udpræget pensionistservice, skriver Irene Pedersen, Ullerslev. /hafa