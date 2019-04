Pletskud: Mon den graver efter en slægtning?

Under overfladen: Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld fra Naturama i Svendborg har sendt dette opsigtsvækkende billede fra en igangværende udgravning foran museet og skriver: - Det er uklart, hvad der søges efter. Museet er bygget på gammel mose, og der går rygter om, at mosen kan gemme på knoglerne fra en forlængst glemt dinosaur. En borger i Svendborg har taget billedet, hvor man tydeligt kan se, at det er en Terex, som er i færd med at foretage udgavningen. Og da vi ved, at der inde på museet allerede findes en "levende" dinosaur, er det nærliggende at tro, at der graves efter en slægtning." Uhyggeligt. /hafa