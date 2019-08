Morgenmår: - En god og sjælden oplevelse ud over det sædvanlige, fik jeg her til morgen i Hesselagergårds eng kl. 6.30, skriver Poul Brugs i Lundeborg. Han fortsætter: - Som så mange gange før stod jeg ved den store brændestak og holdt øje med fuglene der, som var ved at vågne. Jeg så noget bevæge sig inde i stakken, og pludselig dukkede denne husmår frem i lyset cirka 10 m fra mig. Det er første gang, jeg får taget billeder af en mår. /hafa