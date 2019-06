Pletskud: Mågerne fejrer også grundlovsdag

Valgtema: - Se, mågerne fejrer også grundloven. Det krævede en bolle, et flag og stor tålmodighed at tage dette foto, afslører Hanne Buchberg, som bor i Kalundborg, men fik lyst til at glæde de fynske læsere med dette aktuelle pletskud.

- Billedet er taget på vores garage i Kalundborg. Jeg satte flaget fast i et stykke pølsebrød og lagde det op på taget. Det måtte jeg gøre mange gange, inden jeg fik held til at tage billedet. Mågerne var mange og hurtige til at flyve med brødene og flagene. Det tog cirka tre timer, før billedet var i kassen, fortæller Hanne Buchberg.

Den heldige måge fløj sin vej med brødet så hun ved ikke, om den har forsøgt at sluge flaget. Tak til mågefotografen fra Kalundborg, som i fremtiden kan nyde ventetiden med kaffe eller te i et af de eftertragtede bagsidekrus. /hafa