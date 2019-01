Trafigalt: Det er ikke svært at gennemskue, hvad man ikke må. Til gengæld kan det være svært at beslutte sig for, hvilken vej man skal gå. Det vankelmodige skilt er set i den engelske by Folkstone af Torben Jørgensen, Odense. Bagsideegende pletskud fra hele verden modtages døgnet rundt på bagsiden@fyens.dk. Der er altid bagsidekrus i honorar for bidrag, der bringes på tryk. /hafa