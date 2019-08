Pletskud: Hurra - motorvejen har fået sit tredje spor

"Tre spor nu" hed for et par år siden en storstilet kampagne i det nyhedstillæg, der til daglig udsendes sammen med Bagsiden. Og en af netop Bagsidens årvågne medarbejdere kan nu afsløre, at kampagnen har båret frugt. Som dette foto dokumenterer, er der på Fynske Motorvej i vestgående retning fra frakørslen ved Blommenslyst i al ubemærkethed anlagt et tredje spor. De dobbelte rumlestreger kan måske også være et færdselssikkerhedsmæssigt forsøg på at vække dem, der kører mod Jylland, fordi de er dobbelt så trætte som dem, der kører mod Sjælland? Her på Bagsiden tror vi, at Vejdirektoratet simpelthen har forberedt motorvejen til en nær fremtids ultrahurtige elcykler. Foto: Bagsidelærlingen