- Forleden dag kom jeg tilfældigt til at kigge ud på mit nye plankeværk, og der så jeg et lysspil, som fik mig til at tænke på 40.000 år gamle hulemalerier. Se billedet og døm selv. Og nej, der er ikke foretaget nogen form for billedmanipulation. Naturen er forunderlig, skriver Henning Aagaard Nielsen, Søndersø. Det er det ægte hulemaleri til venstre. /hafa