Rekordhøst: - På min matrikel vokser der et af naturens vidundere. En kæmpe tidsel blomstrer flot i denne tid og planten er cirka 2,75 meter høj. Det er den vokset på et par måneder, skriver Poul Brugs i Lundeborg. Som dokumentation for den himmelstræbende tidsel stillede en gæst fra Lundeborg Camping med det passende navn Mogens Højstrand sig ved siden af til sammenligning. Den langarmede campist er to meter høj. /hafa