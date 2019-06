Pletskud: Fra et areal så stort som en dagligstue

Folkeskod: Tidligere bagsidepige Kirsten Bisgaard-Bruun, Odense, som i sin tid som journalist på Fyens Stiftstidende jævnligt skrev om muntre hverdagsoplevelser, har svært ved at holde blok og kamera i ro i sit otium. I weekenden deltog hun i Folkemødet på Bornholm og så disse cigaretskod. Hun skriver:

Et stærkt Folkemøde-tema var bæredygtighed. Og det blev kommunikeret synligt overalt. Men åbenbart ikke tilstrækkeligt - viser denne høst, som unge fra Odsherred leverede på blot 20 minutter på havnens indermole. Høstarealet svarer til en typisk dagligstue.

Nogle deltagere gjorde dog, hvad de kunne for at leve op til temaet. For midt mellem telte med kaffe, fadøl, chips og andet godt i engangs-emballager, der bjergede sig op, stod folk fra Enhedslisten og vaskede op. Her blev der budt på kaffe i en mangfoldighed af glas, lige så forskellige som de danske vælgere. Så ikke mange var ens. Alle glas endte i opvaskebaljer, der blev betjent af frivillige fra morgen til aften, og brugt igen-igen. Så også her synes Enhedslisten at gå enegang.

Samtidig begyndte engangs-emballagens enorme mængder at blive et debat-emne på mange scener:

- Når Roskildefestivalen kan finde ud af at genbruge, må Folkemødet vel også kunne, lød en konklusion, der så ud til at give de ansvarlige god plads i deres egen tænketank. /hafa