Plakatvinder har ikke set Odense Fjord - endnu

Har aldrig set fjorden

Plakatvinderen har aldrig selv set Odense Fjord.

- Jeg har været i Odense Zoo, så det er det nærmeste. Men jeg har brugt tid på at sætte mig ind det genkendelige, siger Cecilie Overfeldt:

- Jeg har taget et fyrtårn, som I har dernede, og så har jeg tænkt lidt over emnerne naturen, friluftsliv og kulturhistorie. Kloden er symbolsk, fordi en cirkel er symbol for det globale, og jeg har en tanke om, at det foregår "rundt om" fjorden, forklarer Cecilie Overfeldt.