'Oh my god': Børn skifter mellem sprog, når de skal vise følelser

Når man føler afsky, bliver nervøs, overrasket eller frustreret, kan et "oh my god" ligge lige til højrebenet. I hvert fald hvis man er et tosproget barn i en svensk skole.

Det skriver Forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Artiklen bygger på en undersøgelse af samtaler mellem 29 flersprogede svenske skolebørn i femte klasse.

I alt 16 ud af de 29 børn i undersøgelsen vekslede mellem sprog, og det var især arabiske og engelske ord som "oh my god", "Wallah", "jalla" og "fucking", de brugte. I alt brugte de udenlandske ord i 33 ud af 114 samtaler.

Ordene fra de andre sprog kom især på bordet, når børnene skulle vise negative følelser som nervøsitet, afsky eller frustration.

- En elev fletter flere opfordringer ind i samtalen ved for eksempel at skifte til sit førstesprog eller et andet sprog, ofte engelsk - midt i en sætning, siger Sofie Svennson fra Linnéuniversitetet i Växjö ifølge Forskning.no.

Hun forklarer også, at eleverne skifter over til andre sprog, når de bedømmer hinanden, nedgør hinanden eller selv vil undgå at tabe ansigt.

Ifølge hende gør børnene det sandsynligvis, fordi de gerne vil virke seje og bruge et "ungdomsord".

Men det kan også være, hvis man ikke lige kan huske det svenske ord, at man i stedet bruger det engelske.