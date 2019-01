Nyt kostråd: Spis din lort og bliv stærk - hvis du er ...

Biologi: ... en kanin. Det nyeste kostråd for kaniner er nemlig at huske at spise sin egen afføring, skriver The Independent, som har set nærmere på et kinesisk studium.

Kaniner kan godt lide at tage en bid af deres egen lort, og det er måske ikke helt tosset, konkluderer forskere fra Henan Agricultural University i Kina.

De mener, at have konstateret, at den bløde afføring gavner kaninens fordøjelse, hjælper den med at holde vægten og giver den styrke.