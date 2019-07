Man ser det for sig ...

- De står forhåbentlig stille, mens de barberer, gyser Asger Bondo, Kerteminde, ved gennemlæsning af sit lokale dagblad. Der er i øvrigt tale om det grammatiske fænomen, vi her på Bagsiden kalder et transym - det vil sige et ord, der skifter underholdende mening ved utilsigtet deling. På Fyens.dk/bagsiden kan man finde hundredvis af transymer indsamlet af jer læsere over en årrække. Skriv "transym" i søgefeltet, så får du artiklerne om bed-røveren, slot-sparkeren, brok-lapperne, strøm-penisserne og alle de andre. /hafa