Læserkonkurrence: Aarhus har fået vikinglys - hvad skal din by have?

Røde og grønne vikinger har erobret 17 lyskryds i Aarhus. Men hvad med din by? Send dit forslag og vind de nye bagsidekrus.

Tre jyske byer har nu deres egne gå- og ståmænd, mens kun en på Fyn har det. Skal vi finde os i det? Næ, det synes Bagsiden da ikke. Vi beder derfor jer læsere om at designe lyssignaler til jeres egen by. Om I maler, tegner, billedmanipulerer, klippe-klistrer eller bruger perleplade er underordnet. Bare I kan maile resultatet til: Bagsiden@fyens.dk. Jo bedre begrundelse for designet, jo større chance for at lige netop jeres forslag bliver trykt på Bagsiden og dermed belønnet med nogle af de splinternye bagsidekrus, som vi netop har modtaget.

Den tapre signalsoldat i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Vikingernes by I mandags blev det første fodgængersignal i Aarhus skiftet ud med vikinger, da byens teknik- og miljørådmand og direktøren for Moesgaard Museum tændte det nye signal i fodgængerovergangen mellem Dokk1 og Europaplads. - Mange kender ikke til Aarhus' særlige betydning for vikingetiden, og det vil jeg gerne lave om på. Vi vil fortælle de glemte historier og brande Aarhus som den vikingeby, vi er, sagde rådmand Bünyamin Simsek til Århus Stiftstidende som begrundelse.

Dengang jeg drog af sted ... Fredericia ville med. Foto: Peter Leth-Larsen

Ingen skæg og kjole Flere af byens gader ligger præcis samme sted, som da de blev anlagt i vikingetiden for 1100 år siden, og i samarbejde med Moesgaard Museum skal de røde og grønne vikinger erobre 17 lyssignaler på en rute, der indkredser den historiske bymidte. Inden vikingetogtet med fodgængerfelterne havde byrådets udvalg for mangfoldighed og ligestilling diskuteret, om man skulle indføre kønsneutrale lyssignaler, men forslaget kom aldrig til afstemning i byrådssalen. Og er vel heller ikke nødvendigt, eftersom de nye vikinger kan siges at være kønsneutrale, da de hverken har skæg eller bærer kjole.

Tegneren Peter Snejbjerg, der bor i Tønder, er manden bag denne guitarspillende gåmand. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

HCA går begge veje Aarhus skriver sig dermed ind i en beskeden række af danske byer med egne fodgængersignaler. Odense fik i 2005 HCA-mænd i 10 lyssignaler i anledning af 200-året for digterens fødsel. De odenseanere, der af og til kigger op fra deres smartphone, vil måske have bemærket, at Odense faktisk har to slags HCA-signaler, idet der er lavet et nyt design til led-signalerne. Her går digteren til højre i stedet for til venstre.

Ståguitaristen og hans grønne makker kan kun ses ét sted i Tønder: Foran Hagge's Musik Pub. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Landsoldaten og guitaristen Fredericia har også sin helt egen signalmand. En 11-årig dreng fra Fredericia blev så begejstret for HCA-manden, at han sin by foreslog at sætte Den Tapre Landsoldat op i lyskrydsene. Det faldt i god jord, så i dag vogter en rød og en grøn landsoldat over de gående i den gamle fæstningsby. I Tønder er man stolt af sin årlige folkemusikfestival, så her har man et enkelt lyskryds med en guitarist, der enten står med sin guitar eller går med den på ryggen. Men hvad med din by: Mail til Bagsiden@fyens.dk

Røde HCA har holdt øje med Odenses fodgængere siden 2005. Foto: Hans Faarup

Grønne HCA går med rank ryg, stok og højhat til venstre. Foto: Hans Faarup

... men den nye grønne HCA går med raske fjed til højre. Foto: Hans Faarup

Den nye røde HCA er her oberveret i krydset ved den nordlige indgang til Kongensgade i Odense. Foto: Hans Faarup