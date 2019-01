Konkurrence: Hjælp Løkke med lyrikken

Vores allesammens sundhedspoet, Lars Løkke Rasmussen, optrådte i onsdags i sin mindre kendte rolle som statsminister. Her skulle han over for pressekorpset og Danmarks undrende befolkning forklare, hvad meningen EGENTLIG er med sundhedsreformen. Midt under pressemødet reciterede han pludselig et digt: Det, der ikke er svært, skal være nært Se, det er jo så elegant, at man kunne mistænke Lars Løkke for at have fået hjælp. Og det har han også.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel improviserede i et interview på Fyens.dk denne poetiske udlægning af sundhedsreformen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Patientpoesi I et interview med Radio 24Syv afslørede Bertel Haarder, at han var manden bag det lille rim. Bertel er kendt som en ferm rimsmed og forfatter af lejlighedssange, så det forstår vi godt. Men hvor er det synd for lyrikeren Løkke, at han ikke selv - når han nu havde den fulde opmærksomhed- kunne komme op med et ordentligt digt. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Og det vil vi gøre noget ved. Bagsidedrengene begyndte derfor spontant omkring frokostbordet at skabe nye digte, der kan forklare regeringens udspil til en sundhedsreform. Dem kan du se i boblerne her på siden. Vi kalder den nye litterære genre for: Patientpoesi. Og de stopper ikke her. Vil vil gerne høre, jeres bud på patientpoesi, der kan forklare sundhedsudspillet.

En vaks reporter på Odense-redaktionen udtænkte denne patientpoetiske ode. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Vind spil og krus Sådan gør du: Skriv dit digt bestående af to linjer, som skal rime. Mail til: Bagsiden@fyens.dk. Eller læg det ind i kommentarsporet under denne artikel på Fyens.dk. Husk at skrive navn og adresse. Vi skal have din patientpoesi inden fredag den 18. december klokken 12. Så kan vi nemlig nå at udvælge en håndfuld og bringe på Bagsiden lørdag. De to bedste bidrag hædres med det hyggelige quizspil "Den lille ordquiz", mens andre, der bringes på tryk, hædres med bagsidekrus. 3-2-1-digt!

Og så var frokostbordet ellers i gang. En reporter med hang til lange vandreture svang sig op til denne poetiske fortolkning af sundhedsreformen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Endnu en reporter satte sig ved frokostbordet og slyngede mellem en rødbedebøf og to fiskedeller denne patientpoetiske perle ud mellem slubrelydene. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

