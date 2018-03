Kloden rundt

Schweiz: Den ser uskyldig ud, den lille gule plastikand i badekarret. Men det viser sig, at den kan være noget af en bakteriespreder. Forskere i Schweiz og USA har undersøgt badeænder og fundet frem til, at flertallet over tid bliver fyldt med en suppe af svampearter og farlige bakterier, som slipper ud, når børn eller andre trykker på ænderne. Problemet er de billige materialer, badeænderne er lavet af, som blander sig med andre stoffer i badevandet og giver perfekte forhold til bakterievækst, siger forskerne ifølge nyhedsbureauet AFP. De opfordrer til strammere regler for plastikprodukter. (ritzau)