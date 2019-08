Kan vi så bare drikke løs af kaffe?

Kaffe er ikke være den store søvnsynder, som den tidligere er blevet udråbt til, ifølge et dugfrisk studie fra Florida University, der er udgivet i tidsskriftet Sleep.

Resultaterne fra studiet viser i tråd med andre undersøgelser, at rygning og alkohol havde forværret deltagernes nattesøvn, mens kaffe fire timer før sengetid viste sig ikke at have den store betydning for deltagernes nattesøvn, hvilket tidligere studier ellers har beskrevet.

Det skriver Videnskab.dk.

Men betyder det, at man bare kan hælde kaffe i sig før sengetid?

Kjeld Hermansen, der er professor på medicinsk endokrinologisk afdeling MEA Aarhus Universitetshospital og medlem af Vidensråd for Forebyggelse, kalder det overordnet et "stort, veludført og interessant studie," til Videnskab.dk.

Men professoren vil stadig fraråde folk at hælde kaffe i sig før sengetid, fordi det blandt andet kan påvirke indsovningen.

Studiet beskrives som en af de største undersøgelser af sin slags, og forskerne har undersøgt, hvorvidt rygning samt indtagelse af alkohol og koffein om aftenen har indflydelse på nattesøvnen blandt en afroamerikansk kohorte (en afgrænset gruppe af personer, hvis sygdomme studeres over en given tidsperiode, red.).

I studiet fandt forskerne ingen sammenhæng mellem indtagelse af koffein mindre end fire timer før sengetid og et anderledes søvnmønster hos deltagerne.

785 deltagere indgik i studiet. I en uge førte de søvndagbog, hvori de angav deres forbrug af alkohol, koffein og nikotin, fra fire timer før de gik til køjs.

Derudover blev deres søvn monitoreret med en aktigraf, der er en armbåndsurlignende sensor, som kan kortlægge søvnlængde og søvnkvalitet.

Ifølge Kjeld Hermansen er monitoreringen en af styrkerne ved studiet, mens den manglede kontrol med mængden af kaffe, som deltagerne har hældt i sig, gør det svært at sige noget om kaffens reelle effekt.

- Man ved ikke, om det blot er en slurk kaffe eller fire-fem kopper med koffein, deltagerne har drukket. Mængden af koffein varierer meget, fra hvilken type kaffe det er. Det er også vigtigt at vide, hvor længe der er gået, siden de fik kaffe forud, da koffeinpause kan spille ind, fortæller professoren.

Forskerne skriver da også selv i studiet, at en af svaghederne ved undersøgelsen er, at det har været svært at slå fast, hvor store doser af koffein og nikotin deltagerne har indtaget mindst fire timer før sengetid.

Kjeld Hermansen refererer til konklusionen i rapporten "Søvn og sundhed" udgivet af Vidensråd for Forebyggelse.

Af konklusionen fremgår det, at mange undersøgelser viser, at koffein forkorter den totale søvnlængde og forlænger den tid, det tager at falde i søvn.

Samtidig er der store individuelle forskelle i koffeins omsætning og virkning.

Han uddyber slutteligt, at forsøget udelukkende er foretaget med afroamerikanere, hvorfor det ikke er sikkert, at det samme gør sig gældende for eksempelvis europæere - og han kender heller ingen undersøgelse om netop dette.