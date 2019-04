Terrænzoologi: Hvis nogen i forbindelse med den store landsindsamling af affald undrede sig over, hvor alle de skovsvin kommer fra, kan vi i dag afsløre, at i hvert fald et af dem bor ved Hindsgavl. I dyreparken i Hindsgavlskoven fandt terrænzoolog Eva Pedersen, Middelfart, i hvert fald dette pragteksemplar af et skovsvin. /hafa