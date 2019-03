Terrænzoologi: "Hund uden snor på Lehnskov Strand" kalder terrænzoolog Erik Attrup, Kirkeby, dette motiv fundet på stranden. Der er bagsidekrus på vej, ligesom der er for alle terrænzoologiske fund, der præsenteres her på Bagsiden. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i blade, buske eller bunker af sten. Mail til: bagsiden@fyens.dk /hafa