Terrænzoologi: - For et par år siden var min moster og jeg på vandretur gennem en stor skov til Hammershus på Bornholm. På vej dertil viste en gammel indianer sit ansigt et af skovens klippefremspring. En overraskende og forunderlig oplevelse på den smukke ø, som vi aldrig glemmer, skriver terrænzoolog Jette Christensen, Rudkøbing. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsener, der gemmer sig i blade, buske og bunker af sten. /hafa