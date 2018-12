Juledronen siger tak for i år

Over 15.000 svar blev sendt ind til Bagsidens julekonkurrence 2018. Her er vinderne fra de sidste fire dage

Tak fordi I ville lege med. I har i alt indsendt 15.791 mails med bud på, hvilke byer juledronen fløj over. Med henholdsvis 874 og 845 svar var Tranekær (17. december) og Lundeborg (14. december) åbenbart lettest at genkende, mens kun 341 bød ind på Dalby. Måske, fordi det var den sværeste by at genkende ... måske fordi det var den første i konkurrencen.

Så er juledronen fløjet hjem til julemanden efter at have fløjet luftrummet over Fyn og omliggende øer tyndt de første 24 dage af december.

De sidste vindere

21. december (Frøbjerg):Lis og Lars Ole Hansen, Morelvej 55, Odense SV, Peter Eliasen, Fyrrevang 26, Svendborg, Susanne Lohse Pedersen,Ternevænget 7, Kværndrup. I vinder spillet Take it or leave it.

22. december (Brobyværk): Ingrid Møller, St. Landevej 116, Harndrup, Søren Nielsen, Ørnevej 30, Odense NV, Hanne Hansen, Granvej 34, Ullerslev. I vinder spillet Outsider.

23. december (Thurø By): Solveig Bonde, Kirkeløkken 10, Ringe, Kirsten Rude Bohnsen, Ahornvej 49, Odense SV,Joan Boel, V. Hougvej 23,Middelfart. I vinder spillet Take it or leave it.

24. december (Den Fynske Landsby): Astrid Barkler, Lindevænget 8, Odense SV, Frede Hansen, Grenvænget 9, Svendborg, Mogens Christensen, Kappendrupvej 27, Langeskov. I vinder spillet Outsider.

Præmierne sendes med posten.