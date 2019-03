Iselefanten og issfinksen

Terrænzoologi: - Under emnet terrænzoologi har Bagsiden vist en række flotte trolde og senest en istrold fra Diskobugten, skriver Kjeld Korsholm, Svendborg, og fortsætter: - Vi hører ofte om isbjørne, men aldrig om iselefanter. Sidste efterår var jeg så heldig, at jeg så en iselefant - også i diskobugten. Den ser godt nok lidt sørgmodig ud, men det skyldes vist, at den svømmer sammen med en issfinks, der har mistet hovedet.

Pyha, her på Bagsiden er vi ved at få tungen i klemme mellem fortænderne i forsøget på at udtale "issfinksen", men et flot ord, det er det helt bestemt. Der er bagsidekrus på vej til terrænzoolog Korsholm. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i buske, blade og bunker af sten ... eller klumper af frossent vand. Mail til: bagsiden@fyens.dk /hafa