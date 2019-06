I dag for 59 år siden: Odenses største hjemmebrænderi afsløret

Historien om hjemmebrænderiet ryddede Fyens Stiftstidendes forside på en dag, hvor den store historie på bagsiden (som dengang hed Siden sidst) var om den 25-årige amerikanske husmoder, Jane Baldasare, som gjorde sig klar til at svømme fra England til Frankrig ... under vandet. Den meget fotogene fru Baldasare forsøgte to gange, men første gang måtte hun opgive, da følgebåden kom til at sænke en tom iltbeholder ned til hende og anden gang var vejret så dårligt, at hjælpedykkerne ikke kunne komme ned med ilt og mad. Hendes mand, Fred Baldasare, kom i så god form ved at træne med hende, at han selv senere gjorde forsøget og blev den første svømmer, der krydsede Kanalen under vandet. Det tog 32 timer. Nå, men det var en helt anden historie.