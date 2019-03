Hvor er konfirmanderne fra 1959?

15. marts 1959 blev omkring 30 unge mennesker konfirmeret i Lumby Kirke. Derfor er to af dem, Kate "Skrædder" og Poul "Købmand" gået sammen om at samle så mange som muligt af holdet til et 60-års-jubilæum. Det er imidlertid ikke uden vanskeligheder.

- Vi kom fra flere steder i Lumby, Stige, Søhus og Anderup, og vi kender ikke adresserne på alle, siger Poul Juel Hansen, som derfor beder Bagsidens læsere hjælpe med at skaffe kontakt til Lumby-konfirmanderne fra 1959.

Han var dengang selv kendt som Poul "Købmand", fordi hans forældre havde købmandsforretningen i Lumby, og fordi der var fire Poul'er i klassen på Lumby Skole, hvor han gik. Og nåja, Kates far var skrædder.

60-års-jubilæet skal holdes på Lumby Sognegård 17. marts og indledes kl. 11 med gudstjeneste i Lumby Kirke. Så det haster med at få kontakt til de gamle konfirmander. Ved du noget, kan du maile til Kate på: bogvent@mailme.dk.

/hafa