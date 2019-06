Hvemhvadhvor: Vandrede du fra Havhesten til Carlslund?

Jess Heilbo, som nogle kender som arkitekt, andre som politiker i Odense og måske flere som en af dem, der fik genopbygget restaurant Carlslund i Odense efter en pyromanbrand, beder Bagsidens læsere om hjælp:

- Jeg har fra en bekendt fået denne medalje med teksten "Carlslund Havhest Marchen". Den er købt på et loppemarked. Der er formentlig tale om et bevis på, at man har deltaget i og gennemført en march fra Havhesten i Munke Mose til Carlslund i Fruens Bøge. Jeg er overbevist om, at der blandt de kløgtige og historieinteresserede læsere af Bagsiden er nogen, som kan fortælle historien om denne march, skriver Jess Heilbo.

Hvornår fandt marchen sted? Var det en årligt tilbagevendende eller enkeltstående begivenhed? Ved du noget, kan du maile til: jhe@carlslund-restaurant.dk. Vi vender tilbage, så snart der er nyt i sagen.

Hvemhvadhvor er Bagsidens helt egen søgetjeneste, hvor man kan bede andre bagsidelæsere om hjælp til at finde nogen eller noget. Mail til: hhh@fyens.dk. /hafa