Hvemhvadhvor

Gårsdagens aviser var knap nok delt ud i hele dækningsområdet, før de første læsere henvendte sig til Bagsiden for at opklare, hvad det var for en saks, Ulla Jeppesen fra Lyø, havde fundet. - Det er en knaphulssaks, eller det kalder jeg den i hvert fald, fortæller Rita Andersen fra Øster Aaby. - Skruen kan reguleres, så man kunne klippe forskellige størrelser huller. Jeg har selv sådan en, fordi min oldemor var syerske, så den stammer fra starten af 1900-tallet. Jeg tror ikke, man kan bruge den til ret meget andet end knaphuller, siger Rita Andersen.

Vigtigt med hulstørrelse

Hun bakkes op af blandt andre Karsten Jakobsen, Faaborg: - Min mor brugte en sådan saks til at klippe knaphuller med. Skruen bruges til at indstille hullets størrelse med, jo længere skruen er skruet i, jo mindre bliver hullet. - Hakket i saksens skær betyder at knaphullet begynder en bestemt afstand fra kanten af stoffet. Ved håndsyning blev knaphullet klippet først og bagefter syede man rundt om kanterne af hullet. Med en symaskine blev det enklere, så syede man kanten med zigzag sting først og klippede derefter hullet. Så var det vigtigt, at hullet ikke blev klippet for stort, for så klippede man ind i syningen, skriver han.

Henriette Wielandt, Skovsby, mener oven i købet, at Lyø-læseren bør være glad: - Tillykke, du er den lykkelige ejer af en saks til at klippe knaphuller op med i herreveste. Skrædderne brugte den slags sakse, når de skulle klippe de mange små knaphuller op på forsiden af en herrevest. Skruen bruges til at justere hvor langt knaphullet skal være. Det firkantede "hul" i saksen er hvor vesten kant ligger og danner afstanden ind til knaphullet. Jeg har selv arvet en sådan saks, der er fremstillet af Rud. Weck, Solingen. Gorm Møldrup, Korup, tilføjer: - Billedet er en saks. En saks til at klippe knaphuller i tøj. Min mor, der var syerske, havde mindst en af denne type saks. Justerskruen på siden var til at justere længden af knaphullet. Jo længere skruen var skruet i bund, jo kortere blev knaphullet. Når hullet var klippet, så var det ikke "færdigt arbejde", men så skulle der gang i broderenålen, og med sirlige sting blev hullet "forstærket".

Oldebarnets dynebetræk