Hvemhvadhvor: Sag opklaret - det er jo Tobakshuset

Henning Karlby bad for en uge siden Bagsidens læsere hjælpe med at finde ud af, hvor maleren Robert Burmeister havde fundet motivet til et maleri af et bindingsværkshus på Fyn. Det tog ikke lang tid at opklare den sag, fortæller Henning Karlby, som blandt andet fik dette svar fra Michael Jørgensen:

- Motivet på dit maleri er næsten helt sikkert fra Bremerskovvej mellem Urup og Ullerslev. Lokalt blev det vistnok kaldt Tobakskrogen. Huset er i dag i rødsten og har kun to længer. Stedet findes ved at køre fra Langeskov mod Rynkeby. I Urup drejes mod højre ad Bremerskovvej. Efter et par kilometer snor vejen sig kraftigt og man ser næsten motivet for sig. Stendiget til venstre findes endnu.

En anden læser, Jørgen Hansen, præciserer, at adressen er Bremerskovvej 210:

- Ejendommen ligger på en strækning med skov på den ene side og marker på den anden, og ligger hvor vejen slår to knæk kort efter hinanden og kaldes "Tobakskrogen", fordi der altid var mulighed for at få ild på tobakken i et af svingene i læ af skoven og gården.

Svend-Erik Larsen husker, at der i huset boede en Svend "Tobak", og han mener, at huset fik sit tilnavn, fordi der under krigen blev dyrket tobak på grunden.

Bagsiden ringede til husets nuværende ejer, Henrik Brandt Ehlers. Han ved godt, at det kaldes Tobakshuset.

- Det vidste jeg allerede, da jeg købte det. Det har det heddet siden tidernes morgen, fordi man kunne side i læ bag stendiget og få sig smøg, når man arbejdede på markerne, fortæller Henrik Brandt Ehlers, som ikke umiddelbart har kendskab til, at der skulle være dyrket tobak på grunden.

Endnu en sag opklaret af Danmarks mest vidende bagsidelæsere.