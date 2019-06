Hvemhvadhvor: Postbuddet fik Carlslund på Havhesten

Hjælpen kom fra bagsidelæser Poul Christensen , der nåede at have 50-års-jubilæum som postbud, inden han i 1995 gik på pension. De sidste 25 år af hans arbejdsliv var Carlslund på hans postrute.

For en uge siden efterlyste Jess Heilbo , Odense, baggrunden for en medalje med motiv af restaurant Carlslund i Fruens Bøge, som han er rådgiver for.

Fadder til motivet

Poul Christensen har altid været en flittig vandrer, og han deltog i mange af de marcher, der blev arrangeret af vandreforeninger som Fodslaw i 1960'erne og 1970'erne.

En af dem var Havhestmarchen, hvor man mødtes på Hunderupskolen, købte startkort og gik samlet ned til Havhesten i Munke Mose, hvorfra man vandrede ad åstien ud til Carlslund og hjem igen. En lille rask tur på 10 km.

- Det var faktisk mig, der stod fadder til medaljen med Carlslund. Havhestmarchen havde haft både Dalum Kirke og Dalum Kloster som motiv, og da jeg i 1971 begyndte at gå med post til Carlslund, spurgte jeg Ernst Jacobsen, der var forpagter, om ikke Carlslund også skulle med. Det vidste han ikke rigtig, men jeg foreslog det på den næste march. Så kom der nogen ud og for at affotografere Carlslund, og så skal jeg lige love for, at Jacobsen fik hejst flaget, så det kunne se pænt ud på medaljen, fortæller 88-årige Poul Christensen.