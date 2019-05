Hvemhvadhvor: Kan du kende pigerne på plakaten?

- Det lykkedes os at finde de to unge damer, der hedder Frederikke Tølbøll Djursø og Andrea Tos Thomasen. De er hjemmehørende i hovedstaden og endte med at opdage efterlysningen fra Bagsiden, da den blev delt på Facebook, fortæller projektleder Morten Kjærgaard fra Jam Days.

Festivalens fotograf havde taget et godt billede af to unge kvinder, som man gerne ville i kontakt med. Det gik over al forventning:

Opklaret: For en uges tid siden bragte vi under Bagsidens søgetjeneste, Hvemhvadhvor, en efterlysning fra festivalen Jam Days i Odense.

Med som VIP-gæster

- Vi ville gerne have fat i de to for at spørge om lov til at bruge det skønne billede af dem til dette års Jam Days-plakat. Det sagde de heldigvis ja til. De var faktisk helt oppe at køre over at blive efterlyst og synes, det var supersjovt, siger Morten Kjærgaard.

Han tilføjer, at de to københavnske plakatpiger naturligvis har fået en invitation til at komme som VIP-gæster ved dette års festival.

Sagen må hermed betragtes som afsluttet.