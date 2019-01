- Dette redskab er fundet på loftet af en gammel gård. Det er 70 cm langt og 23 cm bredt, skriver Niels Holger Henriksen, Ejby, og beder Bagsidens læsere hjælpe med at opklarer, hvad det er for et redskab. Mail til ham på: bnhh@ejbynet.dk. /hafa