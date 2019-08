Hvad mailboksen gemte: Sidste afsnit af Hudson-sagaen

Theo Schou, Rudkøbing, har fundet denne fine reklame frem for en NSU model 1913 magen til den, C.M.Hansen sad på. Motoren var på 326 ccm og udviklede 2,5 hk. Den havde to gear og central affjedring, vejede 75 kg og kunne køre op mod 80 km/t.

Mens Bagsidedrengene holdt en virkelig lang sommerferie, hobede der sig en del post op i Bagsidens mailboks. Under overskriften "Hvad mailboksen gemte" tømmer vi den for billeder og kommentarer og foretager sagsbehandlingen i fuld offentlighed her på siden. I dag bringer vi (formentlig) sidste afsnit af det, vi har valgt at kalde Hudson-sagaen. Det begyndte med en billedtekst, hvor vi hævdede at motorcykelmærket New Hudson blev produceret i Odense. Det korrigerede flere læsere, og 17. august bragte vi et billede, indsendt af Bente Jensen, Odense, af hendes far, motorsagkyndig C.M.Hansen, siddende på noget, der måske var en Hudson-motorcykel. Den artikel fik flere læsere til at reagere.

Bagsiden stillede 17. august et spørgsmål vores læsere ikke havde svært ved at svare på.

Det er da en NSU 18. august skrev Peder Hansen, Svendborg: - Hansen sidder på en tysk NSU fra omkring begyndelsen af første verdenskrig. Motoren er en encylindret ioe (inlet over exhaust) eller på dansk "halvtoppet". Det vil sige, at indsugningsventilen er i toppen og udstødningsventilen i siden af cylinderen. Det ses også tydeligt på det gamle foto. - At Hansens motorcykel er rimelig gammel ses på nummerpladen, som er monteret forrest på skærmen. Den er med sort skrift på hvid baggrund, hvilket blev brugt før 1919. Det var dengang man selv skulle sørge for at få malet nummerpladerne, - en bagest og en foran. Herefter skulle de godkendes på den lokale politistation, hvor de fik et stempel med rød maling. Og så var det ikke en Hudson, men en New Hudson. En Hudson er en amerikansk bil. En New Hudson er en engelsk motorcykel, lød det let svirpende svar.

En østfynsk nummerplade Finn Buch, Kirkeby, skrev: - Sidder Hansen på en Hudson? Det har han nok gjort, men ikke på dette billede. Jeg formoder det drejer sig om en tysk NSU. Årstal, kan være fra omkring 1910 til 1914. NSU sendte i 1901 (andre kilder siger 1900) sine første motorcykler på markedet. Motorcyklen på billedet tilhører kategorien letvægtsmotorcykler, som NSU producerede i forskellige varianter, farver og motorstørrelser. - Nummerplade M529 kan indikere at motorcyklen er registreret og kører i Kerteminde Købstad og Hindsholm Herred. Danmarks Motorcykel Museum i Stubbekøbing har i deres samling en NSU 2,5 hk, 326 ccm fra 1914, som har en stor lighed med avisens foto. Vi takker for læsernes hjælp til at afslutte (New) Hudson-sagaen og fortsætter oprydningen i mailboksen ...