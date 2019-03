Skyfjæs: Himlen over Bogense fik for et par dage siden fornemt besøg. Det mener i hvert fald Bagsidens nordfynskorrespondent, Thomas Gregersen, som tog dette billede, kom til at vende det en kvart omgang til venstre ... og fik øje på fodboldkommentator Flemming Toft. Et luftigt terrænzoologiske fænomen af den type, vi her på Bagsiden kalder et skyfjæs. /hafa