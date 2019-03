Terrænzoologi: - Denne mægtige mand skuer ud over Teide Nationalpark, skriver terrænzoolog Linda Klug, Odense. Rart at vide, at naturen på den måde sørger for at holde opsyn, når man besøger Tenerife. Terrænzoologien er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i buske, blade eller bunker af sten. /hafa