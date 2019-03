Her er verdens største snelabryint

Canada: Et landmandspar har hygget sig med at bygge verdens største snelabyrint, nu de alligevel ikke kunne komme til at arbejde med deres jord i St. Adolphe i provinsen Manitoba i det vestlige Canada.

Clint og Angie Masses labyrint dækker 2789 kvadratmeter og er af Guinness' Rekordbog kåret som verdens største.

Den tidligere rekordholder står såmænd også i Canada, det er en "lille" snelabyrint på blot 1696 kvadratmeter i Fort William, Ontario.