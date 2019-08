Her er månen bag budets blå fingre

Mens Bagsidedrengene holdt en månedlang sommerferie, hobede der sig en del post op i Bagsidens mailbox. Men nu skal der ryddes op. Under overskriften "Hvad mailboksen gemte", hiver vi den kommende tid kommentarer og spørgsmål ud af mailboksen og foretager sagsbehandlingen i fuld offentlighed her på siden.

Et besøg i det fysiske avisarkiv i K2 - den allerdybeste kælder i mediehuset - var ikke til meget hjælp, for her er alle hverdagsaviser fra sommeren 1969 på mystisk vis forsvundet.

20. juli bragte vi en munter historie fra bagsidelæser Peter Thorsen , som mindedes, hvordan han fik blå hænder af at være avisbud for Fyens Stiftstidende dagen efter Neil Armstrongs første skridt på Månen i 1969.

Månen er da blå

21. juli skrev Poul Esbjerg, Odense M:

"Du bliver nødt til at traske en tur mere ned i K2, for jeg er ret sikker på, at den forside Peter Thorsen husker, er fra mandag 21. juli. Jeg gik nemlig med min lillebrors aviser i den uge, mens han var med fodboldklubben i Østrig, og jeg husker tydeligt forsiden, der var ét stort blåligt billede af astronauterne på månen. På hverdage var Fyens Stiftstidende jo en eftermiddagsavis, så man kunne nå at have beretningen fra månen med allerede om mandagen."

I stedet for den lange og tidkrævende tur ned i K2, som ligger en etage under cykelkælderen under mediehuset, kontaktede vi stadsarkivar Johnny Wøllekær fra Historiens Hus i Odense. Her er de lidt bedre til at passe på de gamle aviser, så han fandt hurtigt aviserne fra 20. og 21. juli, 1969 og sandelig: Forsiden af Fyens Stiftstidende mandag den 21. juli 1969 var nærmest dyppet i den særlige blå trykfarve, der hedder cyan. Og nu ved vi desuden, at gamle aviser med farvebilleder kan være scannet ind i sort/hvid.

Tak til Poul Esbjerg og Johnny Wøllekær for at sætte dén sag på plads.