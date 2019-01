Har du fået bændelorm? Prøv en sundhedsreform

Karsten Christensen Maagaard fra Karup i Jylland er forfatteren bag den fyndige overskrift med bændelormen.Han er er en af de 80 læsere, der tog imod gårsdagens udfordring: At hjælpe statsminister Lars Løkke Rasmussen med et digt, der kan forklare regeringens sundhedsudspil for den almindelige borger.Anledningen var, at statsministeren havde fået hjælp af Bertel Haarder, så han i onsdags kunne lancere sin sundhedsreform med ordene "Det, der ikke er svært, skal være nært".Vor læser med bændelormen vinder ikke førstepræmien, men opnår hædrende omtale og to bagsidekrus, hvis han selv kommer herover til Fyn og henter dem. Vinderen, derimod, var der ingen tvivl om.