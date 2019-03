HHH: Tak for hjælpen, kun tre blev ikke fundet

For en uges tid siden bragte vi en efterlysning fra Lumbys konfirmandhold årgang 1959, der savnede gamle kammerater til en genforeningsfest 17. marts i Lumby. Kate Dahl fra holdet har sendt denne opfølgning på efterlysningen, og kalder festen for diamantkonfirmation:

- Vi fortjener næsten en hilsen fra dronningen som ved andre diamantbryllupper. Det er lykkedes os at samle 15 elever ud af 28. Otte er døde og et par stykker har vi ikke kunnet finde. To kunne desværre ikke komme, men synes, det er ret godt gået, at vi kun har måttet opgive tre.

