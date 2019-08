Græssende hunde og katte undrer forskere

Hvis du ofte går tur med en hund, har du måske tænkt over, hvorfor den spiser græs.

Dyrlæge med speciale i intern medicin på Universitetshospitalet for Familiedyr på Københavns Universitet Stinna Nybroe fortæller, at det faktisk er et spørgsmål, hundeejere ofte stiller.

- Der er mange hunde og katte, der spiser græs. Vi ved mest om det i forbindelse med hunde, så lad os begynde med det, siger hun til Videnskab.dk.

Stinna Nybroe fortæller, at der er blevet udført flere videnskabelige studier, der indikerer, at det er almindeligt for hunde at spise græs, men at det er mere uklart, hvorfor de gør det.

- Vi ved ikke 100 procent, hvorfor de gør det. Det mest ligetil svar er, at de simpelthen godt kan lide smagen. Man har observeret, at mange hunde synes, at særligt forårsgræs med topskud er lækkert, siger Stinna Nybroe.

Derudover er der yderligere nogle teorier i omløb, forklarer hun. Den første teori går på, at det er et levn fra ulvetiden.

- Man ved, at der i mange gamle ulve-kadavere er fundet græs i maven. Måske er det noget, der hørte til hos de vilde dyr - men hvorfor? Det kan have været et supplement til deres diæt. De kan ikke selv nedbryde det, men det er en kilde til fibre.

Den anden teori, som Stinna Nybroe tror mindre på, lyder, at græsspisning skulle være en måde at hjælpe hunde af med parasitter på.

Så er der også en tredje teori om, at hunden gør det, fordi den har det dårligt. Teorien går på, at den spiser græs, når den gerne vil kaste op, forklarer hun.

- Men det er heller ikke videnskabeligt bevist, for selv om de fleste hunde spiser græs ugentligt, er det kun, afhængigt af hvor man kigger i videnskaben, mellem 8 og 22 procent, der kaster op, efter at de har gjort det.

Hun understreger, at det ikke i sig selv er farligt for hunden at spise græs, men hvis man har en hund, der spiser meget græs og kaster op efterfølgende, bør man reagere.

Hyppigt opkast er et problem, som bør tages alvorligt og undersøges. Man skal ikke bare afskrive det som en normal reaktion på græsspisning.

På samme måde siger hun, at det for nogle hunde kan være et problem, at græsset sætter sig fast, når det skal ud i den anden ende. Hvis det sker ofte, bør man søge dyrlæge.

Samtidig skal man være opmærksom på, at græsset kan være behandlet med ukrudtsmiddel eller pesticider, som kan være problematiske for hunden at spise.

- Hvis hunden generelt virker dårlig eller har tendens til at kaste meget op, bør man altid søge dyrlæge, men det gælder, lige meget om den har spist græs eller ej, siger Stinna Nybroe.

Katte kan også godt finde på at spise græs.

- Der er lidt færre studier om katte, der spiser græs, men det er bestemt et velkendt fænomen. Vi ved ikke så meget om det, men vi bliver ofte spurgt om det, siger Stinna Nybroe.

Katte får nogle gange kattegræs, som de skal spise, og som hjælper på deres passage til hårboller. Det kan måske være grunden til, at katte også spiser græs.

- Men grundlæggende er der ikke et klart svar på det, siger hun.