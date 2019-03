Golfgåsen er rykket en etage op

Midtfyn: Sidste år berettede Ivar Knoth fra Ringe flere gange om en gås, der havde lagt æg i en svanerede på golfbanen i Ringe. Ægget blev udruget svanen, og gæslingen svømmede senere rundt sammen med svaneungerne. Ren H.C. Andersen-idyl på Midtfyn. Nu er der nyt fra ham igen:

- Nu er det måske den samme gås, som er på spil igen, idet jeg i går observerede, at der lå en gås i en stor skaderede 15 meter oppe i toppen af et træ i en lille skov i den nordlige del af ringe. Skaderne var dog ikke umiddelbart indstillet på at afgive reden uden kamp, idet de skræppede højlydt, skriver Ivar Knoth:

- Skulle det lykkes for gåsen at udruge sine æg fra den noget usædvanlige placering bliver den næste udfordring selvfølgelig at få gæslingerne ned fra toppen af træet. Men det er jo før set at andens ællinger springer ud af en rede fra 3tredje sals højde og lander uskadt - om end lidt fortumlede.

Vi ønsker gåsen held og lykke med dens nye bolig. /hafa