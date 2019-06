Gammelheder: I dag for 82 år siden ankom fremtidens tog til Bogense

I dag: ... er det 82 år siden, Nordfyenske Jernbane fik leveret et splinternyt diesellokomotiv fra Frichs Fabrikker i Aarhus. Lokomotivet afgik fra Aarhus klokken 10 mod Bogense med en personvogn, hvori der befandt sig en række indbudte gæster. Langs banelinjen havde mange funktionærer taget opstilling for at beundre det nye, flotte lokomotiv.

Købet af det nye diesellokomotiv var et led i Nordfyenske Jernbaners bestræbelser for at modernisere materiellet, og diesellokomotivet afløste de gamle benzinvogne, der i stedet overgik til reserven.

Lokomotivets motorer til lufttryk og kølevand var fra virksomheden Thomas B. Thrige, mens firmaet A/S Lange Jørgensen i Odense havde leveret akkumulatorbatteriet "System Exide".

Ved en sammenkomst efter lokomotivets ankomst til Bogense talte byens borgmester, Bent Fledelius Corinth, der slog fast, at jernbanerne trods automobilerne i en lang fremtid ville bevare deres betydning.

Nordfyenske Jernbane blev nedlagt 1. april 1966. /SP

