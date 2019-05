Gammelheder: Det skete i dag for et år siden ...

I dag: ... er det et år siden, den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn kunne præsentere virksomhedens bedste regnskab i sin 110 år lange historie.

Omsætningen i regnskabsåret var steget med flotte 18 procent, og det smittede af på bundlinjen. Resultatet før skat var på 30 millioner kroner - en stigning på 10 procent i forhold til året før.

Fremgangen skyldtes særligt et øget salg i Sydeuropa, hvor Carl Hansen & Søn havde skiftet strategi. i 2016 åbnede virksomheden et showroom i Milano i Italien. Det blev siden udvidet med en egentlig forretning, samtidig med at Carl Hansen & Søn skruede op for antallet af sælgere.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet. Ikke mindst fordi vi har brugt 2017 til at ligge i flytterod. Nogle afdelinger har flyttet fire gange for at få kabalen til at gå op, forklarede Knud Erik Hansen, administrerende direktør i Carl Hansen & Søn, der netop havde flyttet en del af aktiviteterne fra Aarup til Gelsted. /SP

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på Fyens.dk.