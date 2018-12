Gammelheder: Det skete i dag for 88 år siden

I dag: ... er det 88 år siden, at avisen bragte anden del af sin julekonkurrence, hvor læserne kunne vinde 10 smældfede julegæs. Samtidig med at læserne deltog i julekonkurrencen, fulgte der en pæn opfordring til læserne om at give et bidrag på mindst 25 øre - og gerne en krone - til avisens indsamling til glæde og gavn for julens trængende folk. "Vi beder vore læsere ikke at blive trætte men støtte vor juleindsamling ved at deltage i nedenstående opgave", lød opfordringen til læserne.

For at deltage i konkurrencen skulle læserne gætte, hvilke to ord der manglede i det lille digt:

Ti Gæs så fede nu atter gaar i Døden for Nød at lindre Hvis blot af dem jeg den ene .....

af Glæde mit Øje vil .....

Til vinderne af de 10 julegæs fulgte der en femkrone til fyld af gåsen. (SP)