Gammelheder: Det skete i dag for 77 år siden ...

I dag: ... er det 77 år siden, odenseanerne vågnede op til den triste nyhed, at der var mangel på øl i den fynske hovedstad. Sjællandsk øl, forstås.

Manglen på flydende humle skyldtes, at Storebælt var frosset til og på fjerde dag lukket for færgeoverfart. Det ville normalt bare betyde, at de tørstige fynboer ville snuppe en Albani i stedet for en Tuborg eller en Hof. Men på Fyn havde også Bryggeriet Albani måttet rationere på grund af en ringere tildeling af byg, så øl-udsigterne var særdeles uklare.

Derfor skulle folk indstille sig på, at både købmænd og restaurationer havde svært ved at stille ølbegæret. Restaurationerne oplyste, at de først og fremmest ville betjene stamkunderne, og den eneste trøst var, at tilstandene var endnu værre for sjællænderne. De måtte jo undvære produkter fra Albani. /SP

