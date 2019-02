Gammelheder: Det skete i dag for 72 år siden ...

I dag: ... er det 72 år siden, at de første taxaflyvninger mellem Nyborg og Korsør fandt sted. Det var flere ugers hård kulde og frost på Storebælt, der for alvor åbnede for passagerflyvningen mellem de to bæltbyer.

På nær færgen "Storebælt" var alle færger på Storebæltsoverfarten lagt op på grund af isen, og situationen i farvandene omkring Fyn var så alvorlig, at også Ærø havde mistet sin færgeforbindelser til Marstal og Ærøskøbing.

Om formiddagen havde firmaet Scanaviation, flyvelærer Morian Hansen og firmaet Dansk Lufttaxa sendt de første fem fly i luften over Storebælt, og dagen efter lettede også et par maskiner fra Fyens Flyveklub over Storebælt. /SP

