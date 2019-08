Gammelheder: Det skete i dag for 65 år siden ...

I dag: ... er det 65 år siden, det kom frem, at den unge skuespiller Preben Uglebjerg, der var i færd med at aftjene sin værnepligt, var blevet idømt en straf på fem dages skærpet arrest for tjenesteforseelse. Efter en hospitalsindlæggelse nogen uger forinden havde lægen på Københavns Militærhospitals psykologiske afdeling erklæret Preben Uglebjerg for rask, men så stak han pludselig af fra Høvelte Kaserne. Politiet fandt Preben Uglebjerg vandrende rundt i Ballerup og bragte ham straks tilbage til kasernen.

En anden ung mand, tennisspilleren Torben Ulrich, der tidligere havde lavet et lignende nummer, var kort inden blevet færdig med at afsone sin straf.

Preben Uglebjerg døde i 1968 efter et biluheld ved Isterød i Nordsjælland, mens han var på vej hjem fra en optræden i Tivoli Varieteen. Han blev kun 37 år. /SP

