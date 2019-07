Gammelheder: Det skete i dag for 61 år siden ...

I dag: ... er det 61 år siden, at arkitekt Vagn O. Kyed rettede en kraftig kritik i avisen af den forfatning, som Industripalæet på Albani Torv i Odense lå hen i.

Vagn O. Kyed var nyvalgt bestyrelsesmedlem i Haandværker- og Industriforeningen, der ejede den kendte bygning, og han tøvede ikke med at kalde Industripalæets forfald for en skandale for byen.

Arkitekten så helst, at det kendte palæ blev revet ned og erstattet af en ny forretnings- og kontorbygning. Men det var foreningens formand, ingeniør H. Friis, ikke enig i.

- Der er også nogle, som synes det er synd at rive bygningerne ned. Der er en række uafklarede spørgsmål med hensyn til Albani Torv. Hvad skal der ske med "Kroen i Krogen" (populært værtshus ved siden af Industripalæet, red.) og hvad påtænker man i øvrigt med hele torvebilledet, kommenterede H. Friis.

Industripalæet var opført i 1890 som tilholdssted for medlemmer af Foreningen af 1889 for Haandværk og Industri i Odense. Den store ejendom blev revet ned i 1983 efter flere års kontroverser og anstrengelser for at bevare den. /SP

